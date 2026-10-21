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Mercoledì 21 Ottobre 2026, ore 11.20
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/ Borsa: Londra, apertura -0,06%
Borsa: Londra, apertura -0,06%
In breve
,
Finanza
21 ottobre 2026 - 09.03
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Indice FTSE-100 -0,06% a quota 10.726,61 dopo l'apertura.
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