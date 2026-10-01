Milano 9:59
50.726 -1,26%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 9:59
10.419 -1,77%
24.880 -1,27%

Borsa: Londra, apertura -1,09%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -1,09%
Indice FTSE-100 -1,09% a quota 10.490,06 dopo l'apertura.
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