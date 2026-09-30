Borsa: Londra, apertura +0,41%

Milano 10:35
52.078 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:35
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Francoforte 10:35
25.461 +0,24%

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In breve, Finanza
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