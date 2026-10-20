Milano 19-ott
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Dow Jones 19-ott
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Londra 19-ott
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Borsa: Shanghai avanza dello 0,38% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.730,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai avanza dello 0,38% alle 05:48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,38%, con 3.730,38 punti alle 05:48.
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