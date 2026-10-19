Milano 11:38
49.133 -1,45%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
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Londra 11:38
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Francoforte 11:38
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,24%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.716,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,24%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,24%, dopo aver aperto a 3.716,28 punti.
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