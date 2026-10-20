Forte interesse per DoorDash
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Brilla il leader americano delle consegne di pasti, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un aumento del 2,28%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 193,5 USD, con stop loss calcolato a quota 185,3 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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