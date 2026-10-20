Forte interesse per DoorDash

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Brilla il leader americano delle consegne di pasti , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che chiude la seduta con un aumento del 2,28%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 193,5 USD, con stop loss calcolato a quota 185,3 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```