Wall Street procede a tinte rosse, pesa effetto inflazione

(Teleborsa) - Si appesantiscono le vendite a Wall Street dopo i dati sull'inflazione
statunitense di settembre, superiori alle attese, che hanno indotto gli operatori a scommettere maggiormente su un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. In risposta il dollaro e i rendimenti dei Treasury hanno accelerato
: il Bloomberg Dollar Spot Index ha superato i massimi di novembre; il rendimento del Treasury biennale, più sensibile alle variazioni dei tassi Fed, è salito fino a 16 punti base, toccando il 4,95%, mentre il rendimento del titolo a cinque anni ha raggiunto un livello che non si vedeva dal 2007.
Ma l'attenzione degli investitori è rivolta anche alla earning season
, che prosegue con le grandi banche e il settore finanziario. Nel terzo trimestre Morgan Stanley
ha registrato risultati
in crescita e superiori alle attese, con ricavi aumentati del 12% a 20,3 miliardi di dollari, a fronte di un consensus di circa 20 miliardi. I ricavi di Bank of America
hanno registrato
una crescita del 3% a 30 miliardi e il margine di interesse è salito dell'8% a 16,4 miliardi. BlackRock
ha archiviato il terzo trimestre
con un utile per azione rettificato aumentato del 38% annuo a 15,93 dollari, superando inoltre il consensus che stimava 14,15 dollari. Infine, State Street
ha registrato
ricavi totali per 4 miliardi di dollari, in crescita del 13%, trainati dalle commissioni e dal margine di interesse, mentre l'AUM ha raggiunto il record di 6,3 trilioni.Gli indici principali
A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 51.499 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500
, che retrocede a 7.718 punti, ritracciando dell'1,12%. In netto peggioramento il Nasdaq 100
(-1,83%); sulla stessa tendenza, in discesa l'S&P 100
(-1,06%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario
(+2,12%), beni di consumo per l'ufficio
(+1,67%) e energia
(+0,64%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica
(-2,25%), telecomunicazioni
(-1,70%) e beni di consumo secondari
(-1,37%).I migliori e peggiori titoli
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Merck
(+3,77%), Amgen
(+2,89%), United Health
(+2,86%) e Walmart
(+2,41%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar
, che continua la seduta con -3,10%.
Seduta negativa per Nvidia
, che mostra una perdita del 2,66%.
Sotto pressione Goldman Sachs
, che accusa un calo del 2,06%.
Scivola Amazon
, con un netto svantaggio dell'1,66%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Regeneron Pharmaceuticals
(+3,17%), Gilead Sciences
(+3,04%), Amgen
(+2,89%) e Vertex Pharmaceuticals
(+2,61%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su CoreWeave
, che continua la seduta con -14,81%.
Sessione nera per Nebius Group
, che lascia sul tappeto una perdita del 9,72%.
In perdita Lumentum Holdings
, che scende del 7,42%.
Pesante DoorDash
, che segna una discesa di ben -6,36 punti percentuali.