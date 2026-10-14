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Wall Street procede a tinte rosse, pesa effetto inflazione

Commento, Finanza
Wall Street procede a tinte rosse, pesa effetto inflazione
(Teleborsa) - Si appesantiscono le vendite a Wall Street dopo i dati sull'inflazione statunitense di settembre, superiori alle attese, che hanno indotto gli operatori a scommettere maggiormente su un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. In risposta il dollaro e i rendimenti dei Treasury hanno accelerato: il Bloomberg Dollar Spot Index ha superato i massimi di novembre; il rendimento del Treasury biennale, più sensibile alle variazioni dei tassi Fed, è salito fino a 16 punti base, toccando il 4,95%, mentre il rendimento del titolo a cinque anni ha raggiunto un livello che non si vedeva dal 2007.

Ma l'attenzione degli investitori è rivolta anche alla earning season, che prosegue con le grandi banche e il settore finanziario. Nel terzo trimestre Morgan Stanley ha registrato risultati in crescita e superiori alle attese, con ricavi aumentati del 12% a 20,3 miliardi di dollari, a fronte di un consensus di circa 20 miliardi. I ricavi di Bank of America hanno registrato una crescita del 3% a 30 miliardi e il margine di interesse è salito dell'8% a 16,4 miliardi. BlackRock ha archiviato il terzo trimestre con un utile per azione rettificato aumentato del 38% annuo a 15,93 dollari, superando inoltre il consensus che stimava 14,15 dollari. Infine, State Street ha registrato ricavi totali per 4 miliardi di dollari, in crescita del 13%, trainati dalle commissioni e dal margine di interesse, mentre l'AUM ha raggiunto il record di 6,3 trilioni.

Gli indici principali

A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 51.499 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500, che retrocede a 7.718 punti, ritracciando dell'1,12%. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,83%); sulla stessa tendenza, in discesa l'S&P 100 (-1,06%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario (+2,12%), beni di consumo per l'ufficio (+1,67%) e energia (+0,64%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-2,25%), telecomunicazioni (-1,70%) e beni di consumo secondari (-1,37%).

I migliori e peggiori titoli

Al top tra i giganti di Wall Street, Merck (+3,77%), Amgen (+2,89%), United Health (+2,86%) e Walmart (+2,41%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar, che continua la seduta con -3,10%.

Seduta negativa per Nvidia, che mostra una perdita del 2,66%.

Sotto pressione Goldman Sachs, che accusa un calo del 2,06%.

Scivola Amazon, con un netto svantaggio dell'1,66%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Regeneron Pharmaceuticals (+3,17%), Gilead Sciences (+3,04%), Amgen (+2,89%) e Vertex Pharmaceuticals (+2,61%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su CoreWeave, che continua la seduta con -14,81%.

Sessione nera per Nebius Group, che lascia sul tappeto una perdita del 9,72%.

In perdita Lumentum Holdings, che scende del 7,42%.

Pesante DoorDash, che segna una discesa di ben -6,36 punti percentuali.
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