Milano 14:14
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Orientamento rialzista per DoorDash

Finanza
Orientamento rialzista per DoorDash
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Prepotente rialzo per il leader americano delle consegne di pasti, parte del Nasdaq 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 193,1 USD, con stop loss individuato a quota 185,3 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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