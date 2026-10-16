Orientamento rialzista per DoorDash
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Prepotente rialzo per il leader americano delle consegne di pasti, parte del Nasdaq 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 193,1 USD, con stop loss individuato a quota 185,3 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```