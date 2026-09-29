Milano 11:47
52.191 +0,83%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:46
10.715 +0,29%
Francoforte 11:47
25.502 +0,50%

Wall Street chiude in rosso zavorrata dallo stallo in Medio Oriente

Finanza
Wall Street chiude in rosso zavorrata dallo stallo in Medio Oriente
(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 51.482 punti, con uno scarto percentuale dello 0,67%; sulla stessa linea, giornata negativa per l'S&P-500, che archivia la seduta a 7.684 punti, in calo dello 0,77%.

In discesa il Nasdaq 100 (-1,08%); sulla stessa linea, negativo l'S&P 100 (-0,82%).

Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,67%), beni di consumo secondari (-1,58%) e finanziario (-1,14%).

Non accennano a diminuire le tensioni in Medio Oriente: Trump ha smentito un report di Axios secondo cui sarebbe disposto a concedere sollievo sulle sanzioni in cambio di garanzie sul programma nucleare. Mediatori qatarioti e pakistani proseguono intanto i lavori per un accordo di pace, con pochi segnali di progresso.

Lo stallo diplomatico tra Usa e Iran si ripercuote anche sulla situazione sul campo ad Hormuz: Teheran sta attaccando le navi nello stretto mentre Washington mantiene il blocco navale. Il Brent viaggia sopra i 107 dollari.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Procter & Gamble (+1,91%), Nike (+1,71%), Nvidia (+1,69%) e Sherwin Williams (+1,13%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Boeing, che ha terminato le contrattazioni a -6,91%.

In rosso Salesforce, che evidenzia un deciso ribasso del 2,88%.

Spicca la prestazione negativa di IBM, che scende del 2,15%.

Goldman Sachs scende del 2,05%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Palo Alto Networks (+4,63%), CrowdStrike Holdings (+2,82%), Intuitive Surgical (+2,37%) e Old Dominion Freight Line (+2,05%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su ARM Holdings, che ha terminato le contrattazioni a -8,69%.

Lettera su DoorDash, che registra un importante calo del 7,74%.

Scende Qualcomm, con un ribasso del 7,17%.

Crolla Intel, con una flessione del 5,67%.
Condividi
```