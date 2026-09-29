Wall Street chiude in rosso zavorrata dallo stallo in Medio Oriente

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones , che scende a 51.482 punti, con uno scarto percentuale dello 0,67%; sulla stessa linea, giornata negativa per l' S&P-500 , che archivia la seduta a 7.684 punti, in calo dello 0,77%.



In discesa il Nasdaq 100 (-1,08%); sulla stessa linea, negativo l' S&P 100 (-0,82%).



Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,67%), beni di consumo secondari (-1,58%) e finanziario (-1,14%).



Non accennano a diminuire le tensioni in Medio Oriente: Trump ha smentito un report di Axios secondo cui sarebbe disposto a concedere sollievo sulle sanzioni in cambio di garanzie sul programma nucleare. Mediatori qatarioti e pakistani proseguono intanto i lavori per un accordo di pace, con pochi segnali di progresso.



Lo stallo diplomatico tra Usa e Iran si ripercuote anche sulla situazione sul campo ad Hormuz: Teheran sta attaccando le navi nello stretto mentre Washington mantiene il blocco navale. Il Brent viaggia sopra i 107 dollari.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Procter & Gamble (+1,91%), Nike (+1,71%), Nvidia (+1,69%) e Sherwin Williams (+1,13%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Boeing , che ha terminato le contrattazioni a -6,91%.



In rosso Salesforce , che evidenzia un deciso ribasso del 2,88%.



Spicca la prestazione negativa di IBM , che scende del 2,15%.



Goldman Sachs scende del 2,05%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Palo Alto Networks (+4,63%), CrowdStrike Holdings (+2,82%), Intuitive Surgical (+2,37%) e Old Dominion Freight Line (+2,05%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su ARM Holdings , che ha terminato le contrattazioni a -8,69%.



Lettera su DoorDash , che registra un importante calo del 7,74%.



Scende Qualcomm , con un ribasso del 7,17%.



Crolla Intel , con una flessione del 5,67%.

Condividi

```