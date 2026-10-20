Francoforte: performance negativa per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, in flessione del 2,22% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Wacker Chemie rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 85,33 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 86,83. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 84,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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