Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, con una flessione del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 85,35 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 87,15. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 84,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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