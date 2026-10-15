Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri , con una flessione del 2,27%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 85,35 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 87,15. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 84,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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