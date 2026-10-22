Francoforte: sell-off per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Retrocede molto il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,33%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Wacker Chemie rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo del produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche evidenzia un declino dei corsi verso area 82,13 Euro con prima area di resistenza vista a 84,28. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 81,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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