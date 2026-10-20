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Francoforte: Siltronic si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Siltronic si muove verso il basso
Pressione sul produttore di wafer di silicio, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,26%.
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