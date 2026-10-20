Germania, accelerano i prezzi alla produzione a settembre

(Teleborsa) - Accelera la crescita tendenziale dei prezzi alla produzione in Germania a settembre. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato un incremento mensile dell'1,9%, dopo il +1,1% registrato il mese precedente, superando il +1,5% indicato dagli analisti.



Su base annuale, i prezzi hanno segnato una accelerazione al 6,7%, dopo il +4,6% di agosto, e risultando al di sopra del 6,3% atteso dagli analisti.





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