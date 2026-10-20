Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Prezzi produzione Germania (YoY) in settembre

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Prezzi produzione Germania (YoY) in settembre
Germania, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +6,7%, in aumento rispetto al precedente +4,6% (la previsione era +6,3%).
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