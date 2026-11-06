Germania, produzione industriale settembre rallenta a +0,7%

(Teleborsa) - Fa meglio delle attese la produzione industriale tedesca a settembre 2026. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un incremento mensile dello 0,7%, dopo il +1% di agosto (rivisto da un preliminare +2%). Le stime degli analisti erano per una variazione nulla.



Su base annua si evidenzia un aumento dello 0,4%, dal +0,7% del mese precedente.



Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un incremento dell1,7%. La produzione di energia è scesa dell'1,2%.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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