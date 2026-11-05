Francia, produzione industriale cala a sorpresa a settembre

(Teleborsa) - Cala a sorpresa la produzione industriale francese nel mese di settembre 2026. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un decremento dello 0,5% su base mensile, dopo il -0,4% del mese precedente, mentre il consensus indicava un +0,3%.



Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che la produzione manifatturiera è salita dello 0,5%, dopo il +0,3% di agosto.



Su anno la produzione di tutta l'industria ha registrato una flessione dello 0,6%, mentre quella manifatturiera evidenzia un calo dello 0,9%.

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