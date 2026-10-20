Parigi: andamento negativo per Safran

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società ingegneristica , che mostra un decremento del 2,38%.



L'andamento di Safran nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo studio della multinazionale francese presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 305,9 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 311,6. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 303,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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