Parigi: calo per Safran

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società ingegneristica , in flessione del 2,03% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Safran rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della multinazionale francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 320,7 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 325,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 318,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```