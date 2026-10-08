Parigi: calo per Safran
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società ingegneristica, con una flessione del 2,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safran, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la multinazionale francese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 308,2 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 314,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 306.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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