Parigi: andamento rialzista per Safran
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società ingegneristica, in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safran rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico della multinazionale francese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 327,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 335,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 322,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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