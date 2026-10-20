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Piazza Affari: sell-off per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sell-off per il FTSE Italia All-Share Financials
Si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata a 41.835,36 punti, in forte calo dell'1,59%.
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