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Dow Jones 16:36
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Piazza Affari: scambi negativi per il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: scambi negativi per il FTSE Italia All-Share Financials
Perde terreno il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 44.044,09 punti, ritracciando dell'1,41%.
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