Milano 17:10
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Nasdaq 17:10
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Dow Jones 17:10
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Londra 17:10
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USA, Produzione industriale (YoY) in settembre

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USA, Produzione industriale (YoY) in settembre
USA, Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) +2,2%, in aumento rispetto al precedente +1,6%.
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