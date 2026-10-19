Milano 11:55
49.144 -1,43%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:56
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Francoforte 11:55
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Produzione industriale Cina (YoY) in settembre

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Produzione industriale Cina (YoY) in settembre
Cina, Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) +5,5%, in aumento rispetto al precedente +5,2% (la previsione era +5,4%).

(Foto: Marci Marc)
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