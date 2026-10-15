Milano 16:19
49.220 -1,07%
Nasdaq 16:19
29.604 -1,16%
Dow Jones 16:19
51.872 +0,48%
Londra 16:20
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Francoforte 16:17
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Vendite dettaglio USA (YoY) in settembre

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Vendite dettaglio USA (YoY) in settembre
USA, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +6,29%, in aumento rispetto al precedente +5,56%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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