Appuntamenti macroeconomici: settimana del 19 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 19/10/2026
04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 0,9%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,2%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,5%; preced. 0,4%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,3%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 31 punti; preced. 32 punti)
Martedì 20/10/2026
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,6%)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 4,9%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 19,4K unità; preced. 27,8K unità)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 25,2 Mld Euro; preced. 28 Mld Euro)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,4%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 31,6 punti; preced. 34,7 punti)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0%)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -2,1%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -2,6%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,3 Mln unità; preced. 1,28 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,4 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 71,2 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
Mercoledì 21/10/2026
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -250 Mld ¥; preced. -1.105,6 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,1%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,5%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,7%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -8,56 Mln barili)
Giovedì 22/10/2026
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (preced. 101 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 199K unità)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16 punti; preced. -16,5 punti)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 67 Mld piedi cubi)
Venerdì 23/10/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,9%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54,1 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,4%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 53,1 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 52,8 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 55,6 punti; preced. 55,9 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 58,4 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 57,9 punti; preced. 58,8 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 46,3 punti; preced. 48,1 punti)
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