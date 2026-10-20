Appuntamenti macroeconomici del 20 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 20/10/2026
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,3%; preced. 4,6%)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,9%; preced. 4,9%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 19,4K unità; preced. 27,8K unità)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 25,2 Mld Euro; preced. 28 Mld Euro)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,4%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 32 punti; preced. 34,7 punti)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0%)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -2,1%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -2,6%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,31 Mln unità; preced. 1,28 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,4 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 71,2 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,3%)
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