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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Discesa moderata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 20 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 110,41, mentre il supporto più immediato si intravede a 105,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 114,84.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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