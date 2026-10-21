Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Discesa moderata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 20 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.
Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 110,41, mentre il supporto più immediato si intravede a 105,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 114,84.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)