Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con una flessione dello 0,71%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,65. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 106,22. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 115,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)