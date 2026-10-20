Milano 19-ott
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Dow Jones 19-ott
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Londra 19-ott
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Francoforte 19-ott
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con una flessione dello 0,71%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,65. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 106,22. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 115,09.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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