Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.
Analizzando lo scenario del Franco svizzero contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8241. Prima resistenza a 0,8264. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8231.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)