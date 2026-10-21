Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.

Analizzando lo scenario del Franco svizzero contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8241. Prima resistenza a 0,8264. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8231.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```