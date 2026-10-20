Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
La giornata del 19 ottobre chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un +0,08%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8223, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8328. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8182.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)