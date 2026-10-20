Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

La giornata del 19 ottobre chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un +0,08%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8223, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8328. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8182.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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