Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
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Dow Jones 20-ott
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Londra 20-ott
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Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,63%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6383, mentre il primo supporto è stimato a 0,6315. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6451.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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