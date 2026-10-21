Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,63%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6383, mentre il primo supporto è stimato a 0,6315. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6451.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)