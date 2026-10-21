Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Osservando il grafico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 158,452 e supporto a 157,922. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 158,982.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)