Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,34%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 158,652. Possibile una discesa fino al bottom 158,122. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 159,182.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)