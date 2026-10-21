Milano 11:03
49.158 +0,18%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 11:03
10.720 -0,12%
Francoforte 11:03
25.347 +0,17%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,31%

Il FTSE MIB esordisce a 49.224,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,31%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,31%, dopo aver aperto a 49.224,2 punti.
Condividi
```