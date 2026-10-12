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Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dello 0,64%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi a 50.063,9 punti
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Finanza
12 ottobre 2026 - 09.02
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Spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, in allungo dello 0,64%, dopo aver esordito a 50.063,9.
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