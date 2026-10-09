Milano 10:38
49.809 +1,04%
Nasdaq 8-ott
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Dow Jones 8-ott
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Londra 10:38
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Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dello 0,82%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 49.704,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dello 0,82%)
Spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, in allungo dello 0,82%, dopo aver esordito a 49.704,37.
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