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Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dello 0,82%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi a 49.704,37 punti
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09 ottobre 2026 - 09.02
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Spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, in allungo dello 0,82%, dopo aver esordito a 49.704,37.
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