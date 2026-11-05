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Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -5,7% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 26.815,6 punti
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05 novembre 2026 - 19.30
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L'indice dei tecnologici USA perde terreno e riporta un -5,7% alle 19:30, scambiando a 26.815,6 punti.
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