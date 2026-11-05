Milano 17:35
50.506 -1,03%
Nasdaq 20:40
26.865 -5,53%
Dow Jones 20:40
51.725 -3,06%
Londra 17:40
10.783 -0,43%
Francoforte 17:35
26.325 -0,43%

Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -5,7% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 26.815,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -5,7% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA perde terreno e riporta un -5,7% alle 19:30, scambiando a 26.815,6 punti.
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