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Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,48%

L'Indice della Borsa di Shanghai apre appena sotto la parità a 3.713,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,48%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa cinese, in flessione dello 0,48%, a quota 3.713,03 in apertura.
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