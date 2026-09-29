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BPER, S&P Global migliora outlook a “Positivo”

Il consolidamento in atto può rafforzare dimensione e posizionamento sul mercato

Banche, Finanza, Rating
BPER, S&P Global migliora outlook a “Positivo”
(Teleborsa) - L’agenzia di rating S&P Global ha migliorato l’outlook di BPER Banca a “Stabile“ a “Positivo”.

Le motivazioni

L'agenzia è convinta che la banca continuerà a migliorare la propria efficienza operativa e la diversificazione dei ricavi.

S&P Global evidenzia come, negli ultimi anni, BPER abbia notevolmente rafforzato la propria redditività grazie ad importanti misure di ottimizzazione dei costi e ne valuta positivamente la qualità dei ricavi, la cui componente commissionale è pari a circa un terzo della base ricavi complessiva. Il consolidamento in atto potrebbe inoltre rafforzare la dimensione e il posizionamento sul mercato di BPER.
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