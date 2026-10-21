Chiusura positiva per l'azionario europeo, rendimento OAT decennale sale al 5%

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono la seduta con buoni rialzi, Piazza Affari compresa
, nonostante le incertezze politiche francesi e il rincaro delle materie prime energetiche (senza una soluzione in vista per il conflitto in Medio Oriente). Il sentiment beneficia del ritorno degli acquisti sui titoli tecnologici
, sostenuti dai risultati
di SpaceX
(Elon Musk ha definito una "buona idea" una fusione di SpaceX e Tesla
, annunciando l'istituzione di comitati speciali per discutere il dossier) e Super Micro Computer
, che hanno riacceso l'interesse per l'intelligenza artificiale, in attesa delle trimestrali di Meta
e Tesla
.
Tante le trimestrali uscite in Europa
, Adidas
ha rivisto al rialzo le previsioni di utile per l'intero anno dopo un trimestre da record; EssilorLuxottica
ha aumentato i ricavi aumentano del 7,2% nel terzo trimestre, superando le aspettative degli analisti; Iberdrola
ha chiuso i nove mesi con un utile netto di 5,8 miliardi di euro, in crescita del 10%; Randstad
ha riportato una crescita organica dei ricavi sopra le attese nel terzo trimestre; Carrefour
ha rivisto al ribasso le previsioni sugli utili annuali, affermando che rivolte, saccheggi e coprifuochi hanno aumentato i costi e perturbato l'attività commerciale nei propri punti vendita.
Sul fronte macro, l'inflazione britannica
è aumentata
più del previsto il mese scorso (+0,4% su mese e +3,5% su anno), rafforzando le aspettative che la Banca d'Inghilterra possa aumentare i tassi d'interesse nella seduta di novembre. Negli Stati Uniti
durante la settimana fino al 16 ottobre le richieste di mutuo
sono diminuite
di -5,3% rispetto alla settimana precedente (settimo calo consecutivo), nonostante una flessione dei tassi ipotecari (dopo due mesi di continui rialzi il trentennale è passato dal 7,5% al 7,41%, rimanendo comunque superiore al livello di un anno fa per più di un punto percentuale).
Continua la pressione sui rendimenti governativi europei, spinti ancora dal rincaro dei prezzi energetici. A guidare le tensioni è ancora la Francia: il rendimento dell'OAT decennale ha toccato il 5%
per la prima volta dal 2002 e lo spread OAT-Bund sfiora i 160 punti base, sui massimi da quindici anni, in vista del giudizio di Moody's
previsto venerdì.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,123. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,56%.
Pesante l'aumento dello spread
, che si attesta a +119 punti base, con un deciso aumento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 4,60%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte
avanza dell'1,35%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e si muove in territorio positivo Parigi
, mostrando un incremento dell'1,06%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,17%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata a 52.214 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,66%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,31%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+3,88%), Banco BPM
(+3,09%), Technoprobe
(+2,77%) e STMicroelectronics
(+2,55%).
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si sono abbattute su Leonardo
, che ha terminato le contrattazioni a -2,00%. Vendite su Inwit
, che registra un ribasso dell'1,90%. Sottotono Ferrari
che mostra una limatura dello 0,80%. Deludente Campari
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, D'Amico
(+4,59%), GVS
(+4,19%), NewPrinces
(+3,98%) e LU-VE Group
(+3,86%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si sono verificati su BF
, che ha archiviato la seduta a -10,09%. Sessione nera per Ferragamo
, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,26%. Seduta negativa per DiaSorin
, che mostra una perdita dell'1,69%. Fiacca Zignago Vetro
, che mostra un piccolo decremento dell'1,36%.