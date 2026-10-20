Milano 13:51
48.516 -1,16%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:51
10.700 -0,60%
Francoforte 13:51
25.122 -0,78%

Partenza in salita per le borse europee con il Brent sopra i 110 dollari, male il tech

A Piazza Affari sul fondo Prysmian, Technoprobe e Stm.

Commento, Finanza, Spread
Partenza in salita per le borse europee con il Brent sopra i 110 dollari, male il tech
(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei su cui pesa la nuova impennata del prezzo del petrolio. Prosegue la invece la discesa il settore tech. A Milano sul fondo Prysmian, Technoprobe e Stm. In sofferenza anche il settore bancario.

Il Brent resta vicino ai massimi di cinque mesi dopo gli attacchi di droni e missili degli Houthi contro infrastrutture saudite (impianto Aramco a Yanbu, giacimento di Shaybah, Abha e Riyadh) e le notizie di nuovi attacchi a navi nel Golfo.

Sale l'attesa per le trimestrali delle big tech negli Usa. In giornata sono attese quelle di SpaceX, mentre mercoledì tocca a Meta e Tesla, con i mercati attenti alle indicazioni sugli investimenti in AI dopo la forte correzione tecnologica della scorsa settimana. In Europa occhio invece ai conti di EssilorLuxottica e Michelin.

Sul fronte macroeconomico, il mercato del lavoro britannico mostra segnali contrastanti alla vigilia della legge di bilancio del 28 ottobre. A settembre le assunzioni registrate nelle buste paga sono tornate a crescere oltre le attese, mentre il tasso di disoccupazione è sceso inaspettatamente al 4,7%. A frenare l'ottimismo è però l'aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione, che evidenzia le difficoltà di un'economia in cui la crescita non si traduce necessariamente in nuovi posti di lavoro.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,123. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,69%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,56%.

Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,66%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,3%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,27%.

A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 48.794 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 51.331 punti.

In rosso il FTSE Italia Mid Cap (-0,74%); come pure, in discesa il FTSE Italia Star (-0,99%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, resistente Enel, che segna un piccolo aumento dell'1,10%.

Brunello Cucinelli avanza dello 0,58%.

Si muove in modesto rialzo Italgas, evidenziando un incremento dello 0,56%.

Bilancio positivo per Unipol, che vanta un progresso dello 0,56%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -4,34%.

In perdita Technoprobe, che scende del 4,03%.

STMicroelectronics scende del 3,16%.

Calo deciso per Fincantieri, che segna un -2,3%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, ENAV (+0,84%), IREN (+0,76%) e ERG (+0,63%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su BF, che ottiene -4,62%.

Pesante D'Amico, che segna una discesa di ben -4,58 punti percentuali.

Seduta negativa per Sanlorenzo, che scende del 4,25%.

Sotto pressione LU-VE Group, con un forte ribasso del 3,26%.
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