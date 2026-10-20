Partenza in salita per le borse europee con il Brent sopra i 110 dollari, male il tech

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
su cui pesa la nuova impennata del prezzo del petrolio
. Prosegue la invece la discesa il settore tech
. A Milano sul fondo Prysmian
, Technoprobe
e Stm
. In sofferenza anche il settore bancario
.
Il Brent resta vicino ai massimi di cinque mesi
dopo gli attacchi di droni e missili degli Houthi contro infrastrutture saudite (impianto Aramco a Yanbu, giacimento di Shaybah, Abha e Riyadh) e le notizie di nuovi attacchi a navi nel Golfo.
Sale l'attesa per le trimestrali
delle big tech negli Usa. In giornata sono attese quelle di SpaceX
, mentre mercoledì tocca a Meta
e Tesla
, con i mercati attenti alle indicazioni sugli investimenti in AI dopo la forte correzione tecnologica della scorsa settimana. In Europa occhio invece ai conti di EssilorLuxottica
e Michelin
.
Sul fronte macroeconomico
, il mercato del lavoro britannico mostra segnali contrastanti
alla vigilia della legge di bilancio del 28 ottobre. A settembre le assunzioni registrate nelle buste paga
sono tornate a crescere oltre le attese, mentre il tasso di disoccupazione
è sceso inaspettatamente al 4,7%
. A frenare l'ottimismo è però l'aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione
, che evidenzia le difficoltà di un'economia in cui la crescita non si traduce necessariamente in nuovi posti di lavoro.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,123. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,69%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,56%. Tra le principali Borse europee
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,66%, piccola perdita per Londra
, che scambia con un -0,3%, e tentenna Parigi
, che cede lo 0,27%.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 48.794 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 51.331 punti.
In rosso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,74%); come pure, in discesa il FTSE Italia Star
(-0,99%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, resistente Enel
, che segna un piccolo aumento dell'1,10%. Brunello Cucinelli
avanza dello 0,58%.
Si muove in modesto rialzo Italgas
, evidenziando un incremento dello 0,56%.
Bilancio positivo per Unipol
, che vanta un progresso dello 0,56%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -4,34%.
In perdita Technoprobe
, che scende del 4,03%. STMicroelectronics
scende del 3,16%.
Calo deciso per Fincantieri
, che segna un -2,3%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, ENAV
(+0,84%), IREN
(+0,76%) e ERG
(+0,63%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BF
, che ottiene -4,62%.
Pesante D'Amico
, che segna una discesa di ben -4,58 punti percentuali.
Seduta negativa per Sanlorenzo
, che scende del 4,25%.
Sotto pressione LU-VE Group
, con un forte ribasso del 3,26%.