Prevalgono gli acquisti sui listini oltreoceano

(Teleborsa) - I listini statunitensi proseguono prevalentemente in rialzo
sostenuti dalla buona intonazione dei produttori di chip e del settore tech nel suo complesso.
A sostenere il sentiment è il rinnovato ottimismo sulla capacità del comparto dell'intelligenza artificiale
di generare utili sostenibili nel medio-lungo termine a fronte di ingenti investimenti.
A ciò si aggiunge la ritrovata fiducia su CoreWeave
dopo che Goldman Sachs
ne ha alzato la raccomandazione da neutral a buy
, pur tagliandone il prezzo obiettivo da 139 a 106 dollari
.
Lo sguardo è allo stesso tempo già focalizzato sulle trimestrali dei colossi tecnologici
che verranno pubblicate nei prossimi giorni e che dovrebbero fornire non solo nuove indicazioni sul comparto ma anche ulteriori prove sullo stato di salute dell'economia americana: mercoledì 21 ottobre sarà giornata di conti sia di Meta Plaforms
sia di Tesla
, il 28 ottobre sarà il turno di Alphabet
e Microsoft
, il 29 ottobre di Amazon
, e il 2 novembre Apple
.
Gli indici
Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones
che si ferma a 51.991 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 7.700 punti.
In denaro il Nasdaq 100
(+1,4%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'S&P 100
(+0,75%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari
(+2,67%) e informatica
(+1,44%). Tra i piÃ¹ negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities
(-1,79%), finanziario
(-0,62%) e sanitario
(-0,59%).
I dati macro
E' calata più delle attese, toccando i minimi degli ultimi 14 anni
, la fiducia del settore immobiliare USA
, sintetizzata dall'indice NAHB. A ottobre, il dato si è attestato a 29 punti
, risultando il dato è il più basso da giugno 2012, in ribasso dai 32 punti del mese precedente e a fronte dei 31 stimati dagli analisti.
I migliori e i peggiori Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Amazon
(+5,05%), IBM
(+1,88%), Nvidia
(+1,84%) e Alphabet
(+1,31%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Procter & Gamble
, che continua la seduta con -1,33%.
Piccola perdita per Amgen
, che scambia con un -1,22%.
Tentenna JP Morgan
, che cede l'1,02%.
Sostanzialmente debole Sherwin Williams
, che registra una flessione dell'1,02%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Datadog
(+6,72%), Marvell Technology
(+6,46%), SanDisk
(+6,34%) e Western Digital
(+5,24%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Honeywell Aerospace
, che prosegue le contrattazioni a -2,93%.
Si concentrano le vendite su Exelon
, che soffre un calo del 2,51%.
Vendite su Constellation Energy
, che registra un ribasso del 2,06%.
Seduta negativa per Paccar
, che mostra una perdita dell'1,92%.