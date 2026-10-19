Chip e tech in netta ripresa negli USA con lo sguardo già alle prossime trimestrali

(Teleborsa) - Seduta in netta ripresa negli USA per le azioni dei produttori di chip
e per il settore tecnologico
nel suo complesso in scia al rinnovato ottimismo dei mercati sulla capacità del comparto dell'intelligenza artificiale
di generare utili sostenibili nel medio-lungo termine a fronte di ingenti investimenti.
A ciò si aggiunge la ritrovata fiducia
su CoreWeave
dopo che Goldman Sachs
ne ha alzato la raccomandazione da neutral a buy
, pur tagliandone il prezzo obiettivo da 139 a 106 dollari
, indicando un upside significativo nonché sostenendo che i mercati potrebbero star sovrastimando i rischi di finanziamento e sottostimando i potenziali rendimenti sugli investimenti in capacità di calcolo.
Il rialzo odierno del titolo Coreweave
segue il crollo della scorsa settimana
quando il rischio di credito dell'operatore di data center ha raggiunto un nuovo massimo storico.
Guardando le altre singole performance
, AMD
e Super Micro Computer
guadagnano oltre il 3%, Broadcom
circa il 3% e Intel
oltre il 4%, quest'ultima premiata anche da JP Morgan
che ne ha alzato il rating da underweight a neutral
.
Gli appuntamenti con le "magnifiche sette"
Gli investitori restano in attesa delle trimestrali
dei colossi tecnologici che verranno pubblicate nei prossimi giorni e che dovrebbero fornire non solo nuove indicazioni sul comparto ma anche ulteriori prove sullo stato di salute dell'economia americana.
Guardando il calendario della earning season emerge che mercoledì 21 ottobre sarà giornata di conti sia di Meta Plaforms
sia di Tesla
, il 28 ottobre sarà il turno di Alphabet
e Microsoft
, il 29 ottobre di Amazon
, e il 2 novembre Apple
.
La view degli analisti sul settore tech
Secondo Citigroup
, il comparto dovrebbe rappresentare quasi il 70% della crescita globale
degli utili il prossimo anno.
"I risultati mostreranno
se una forte crescita degli utili sarà in grado di ripristinare la fiducia nel rally azionario", affermano da UBS
. "Continuiamo ad aspettarci una crescita e utili resilienti a sostegno delle azioni e vediamo interessanti opportunità nelle obbligazioni di qualità."
"La crescita e gli utili rimangono solidi
, le valutazioni azionarie sono migliorate e il ciclo degli investimenti in IA, dominato da hyperscaler insensibili ai tassi di interesse, è sicuro", sostengono da Morgan Stanley
Wealth Management. "Il 2027 dovrebbe essere caratterizzato da un rallentamento della crescita degli investimenti, da un raffreddamento dei confronti con l'inflazione e da un'ulteriore inversione delle valutazioni verso una crescita sostenibile degli utili di tendenza."