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Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
Performance positiva per il comparto petrolifero europeo, che continua la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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