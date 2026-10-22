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EURO STOXX Oil & Gas, scendono le quotazioni a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Oil & Gas, scendono le quotazioni a Eurozona
Giornata da dimenticare per il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 590,95 punti, ritracciando del 2,61%.
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