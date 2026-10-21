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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Insurance
Performance positiva per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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