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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Insurance
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21 ottobre 2026 - 17.00
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, che continua la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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