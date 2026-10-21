Francoforte: andamento sostenuto per CTS Eventim

(Teleborsa) - Avanza il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , che guadagna bene, con una variazione del 2,67%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CTS Eventim rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo dell' operatore di biglietteria per eventi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 63,67 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 62,82. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 64,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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