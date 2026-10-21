Londra: giornata depressa per Fresnillo
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che presenta una flessione dell'1,93%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Fresnillo rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di medio periodo di Fresnillo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 26,64 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27,15, mentre il primo supporto è stimato a 26,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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